Министр иностранных дел Дании категорически отверг притязания Трампа на Гренландию

Как сообщает агентство Bloomberg, министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен сделал однозначное заявление о желании Дональда Трампа присоединить Гренландию.

"Расмуссен заявил, что его страна не подчинится требованию Дональда Трампа о передаче Гренландии", — сказано в материале.

Ранее Трамп говорил, что Штатам нужна Гренландия для "обеспечения национальной безопасности".

После этого глава Белого дома назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии, и тот подтвердил намерения США. Американского посла в Копенгагене вызвали для объяснений.