Что стало с могилой актера Юрия Богатырева через 36 лет после смерти

Юрий Богатырев скончался 2 февраля 1989 года, но поклонницы до сих пор несут цветы к его могиле. Актер ушел в 41 год, что стало шоком для всех, кто его любил.

Актерский талант Юрия Богатырева отмечали и коллеги-артисты, и режиссеры, и зрители. Но он всю жизнь страдал от странного чувства — актеру казалось, что его недопоняли, недолюбили, недодали ролей. На экране Богатырев мог создать любой образ: от забитого женой и тещей подкаблучника в "Родне" до мужественного чекиста Шилова в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих". А в жизни Юрий был мягким, наивным, скромным большим ребенком.

Когда на его пути появились небольшие трудности — недопонимание в театре и отсутствие ролей — Богатырев стал заливать печаль алкоголем и заедать антидепрессантами. Здоровье актера пошатнулось. Рядом не было близкого человека, который бы помог пережить черную полосу. В квартире Богатырева стали появляться странные личности, приходившие обязательно с бутылками и бесконечно клянчившие у него деньги.

В один из вечеров к Юрию нагрянула очередная компания. Актеру стало плохо, собутыльники вызвали скорую. Однако предупредить врачей о том, что Богатырев пьет антидепрессанты, не смогли, они просто этого не знали. Медики вкололи лекарство, оказалось, что оно несовместимо с таблетками, которые принимал артист. Богатырев умер, не приходя в сознание, ровно за месяц до своего 42-летия.

Похоронили артиста на писательской аллее Ваганьковского кладбища. На могиле Богатырева поставили необычный памятник: горизонтальная плита из красного гранита как бы поделена надвое вырезанным в камне православным крестом. Справа от него – гравировка с портретом Юрия, слева – языки пламени. Всего себя отдававший работе актер слишком рано сгорел в этом костре эмоций, страстей, недосказанности, недооцененности.

Могила за скромной ажурной оградкой и спустя 36 лет после похорон выглядит ухоженной, лишь несколько увядших роз и гвоздик немного портят этот вид. Поклонники явно продолжают приходить к своему кумиру и несут ему букеты.