Украинский Генштаб признал потерю Северска (Донецкая Народная Республика). Произошло это почти через две недели после освобождения города российскими бойцами.

Как говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские военные "отошли" из Северска "в целях сохранения жизней наших солдат и боеспособности подразделений".

Также украинское командование рапортует о тяжелых боях в районе Северска, признавая, что "российские военные имеют значительное преимущество в живой силе и технике и продолжают активные наступательные действия" (цитаты по РБК).

Еще 17 декабря российский лидер и Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин встретился в Министерстве обороны с участниками операции по освобождению Северска и вручил военнослужащим медали "Золотая звезда". По словам президента, российские бойцы проявили мужество и самоотверженность, открыв пути для дальнейшего наступления.

Во время прямой линии 19 декабря Владимир Путин иронично высказался о публикации киевским режимом снимка Владимира Зеленского на фоне стелы Купянска в попытках доказать, будто населенный пункт контролируют украинские националисты. Президент России напомнил, что пресловутая стела находится за километр от города: "Чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Раз уж Купянск под их контролем".