Toyota зарегистрировала три товарных знака в России

Японская корпорация Toyota, покинувшая российский рынок после начала специальной военной операции на Украине, зарегистрировала три товарных знака в России.

Как уточняет ТАСС, заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в марте и касаются брендов Toyota Yaris, Toyota Urban Cruiser и Camry.

Датой истечения действия регистрации указанных товарных знаков в России значится 31 марта 2035 года.

В октябре сообщалось, что компания Toyota провела тайную встречу с крупными российскими дилерами в связи с заинтересованностью в возвращении к работе в России. Источники отмечают, что участники этих переговоров обсудили различные варианты взаимодействия Toyota с российскими дилерами.

При этом председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупреждал, что возвращение иностранного бизнеса на российский рынок — задача непростая, поскольку освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом. Это подтверждает рост макроэкономических показателей.