Россия обладает значительным "дроновым потенциалом" и продолжает его наращивать. Такое признание сделал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, которого цитирует украинское издание "Политика Страны", Россия увеличивает производство ударных беспилотников типа "Шахед", а также ложных целей и разведывательных аппаратов.

В связи с этим представитель украинской военной разведки отметил необходимость усиливать противовоздушную оборону Украины и развивать ее системы противодействия дронам.

Украинские националисты при этом продолжают попытки ударить беспилотниками по гражданской инфраструктуре и мирному населению России. Не прекратились подобные действия и во время прямой линии президента Владимира Путина. ВСУ атаковали Белгородскую область — под ударами оказались четыре муниципалитета, пострадал мирный житель.

До того президент России Владимир Путин поручил разработать курс по сбиванию беспилотных летательных аппаратов из гладкоствольного оружия. При разработке курса предписано учитывать имеющиеся у гражданских инструкторов и спортсменов навыки стендовой стрельбы.