Анастасия Макеева обратилась к мужу, которого увела из семьи: "Мое самое большое достижение"

Анастасия Макеева в день своего рождения трогательно обратилась к мужу. Актриса до сих пор благодарит судьбу, что шесть лет назад на ее пути встретился Роман Мальков.

23 декабря Макеевой исполнилось 44 года. Актриса в соцсети поздравила себя с праздником и призвала друзей и близких радоваться вместе с ней. Анастасия уверяет, что ничуть не стесняется своего возраста и благодарна ему "за опыт, за силу, за умение чувствовать и ценить".

Макеева сопроводила свои слова роликом, на котором показала, как муж вручает ей цветы, а также архивные снимки с Романом. Анастасия объяснила, что не просто так в столь важный для нее день, посвятила пост не только себе, но и возлюбленному.

"Самое большое достижение в моей жизни — это моя семья. Моя семья — это мой муж, мои родители и его родители. Мы соединились почти шесть лет назад и стали одним целым. И я безумно этому рада", — заявила Макеева.

Актриса честно призналась, что когда в ее жизни появился Роман, ей стало легче переносить все невзгоды. Муж принимает ее такой, какая она есть, он понимает ее и поддерживает — в радости и в непростые моменты.

Напомним, что Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились, когда мужчина делал ремонт на ее даче. Между ними вспыхнули чувства, а позже выяснилось, что у Романа есть жена и четверо детей. Ради актрисы мужчина оставил свою семью. Макеева и Мальков не только зарегистрировали отношения в загсе, но и обвенчались.