Жена бьёт, лакеи воруют - не Дворец, а проходной двор! Во Франции новый скандал. Недавно Лувр обнесли, трубы текут в знаменитом музее. Мало было печали, так новая напасть – прислуга выносила из Елисейского дворца ценную посуду.

В Париже задержали сотрудника Елисейского дворца по имени Томас с двумя подельниками, который выносил из резиденции французского президента фарфор и столовые приборы. Которые с удовольствием покупали коллекционеры. Наторговать успел на 40 тысяч евро. Большая часть посуды была изготовлена на знаменитой Севрской мануфактуре. На этих тарелках подавали кушанья британскому королю Карлу III.

Франция не может оправиться от шока после ограбления Лувра в октябре, когда воры легко вынесли драгоценности на 88 миллионов евро. Подозреваемые задержаны. Королевские бриллианты и жемчуга так и не нашли. Не везёт Франции, да и только!

И снова кража. В Бельгии ограбили музей-квартиру Наполеона. Золотое кольцо императора с пятью бриллиантами, золотые монеты теперь радуют какого-то криминального коллекционера.

Эммануэль Макрон, которого в Европе иронично называют маленьким Наполеоном, уже стал объектом насмешек. Рейтинг ниже плинтуса, жена, которую считают мужчиной, избивает прямо на борту самолета. Музеи грабят, фарфор выносят. И заокеанский владыка откровенно не уважает маленького французского лидера.

Злые языки откровенно глумятся: Макрон грозил Москве, пытался украсть русские деньги, чтобы помочь киевскому комику, а у самого за спиной лакеи фарфор выносят из дворца. В действительности всё не так, как на самом деле.