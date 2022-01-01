Саркофаг Чернобыльской атомной электростанции может обрушиться в случае внешнего удара, причем это не обязательно должно быть прямое попадание, например, дрона. Такое заявление сделал директор объекта Сергей Тараканов.

В рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военнослужащие прежде установили контроль над Чернобыльской и Запорожской атомными электростанциями. 31 марта 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, ссылаясь на сообщение киевского режима, что российские силы передали контроль над ЧАЭС украинскому персоналу. Россия при этом подчеркивала, что будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне

По утверждению Тараканова, которое приводит France24, никто не может гарантировать, что защитный саркофаг над Чернобыльской АЭС устоит, "если ракета или дрон попадет прямо в него или даже упадет где-нибудь поблизости".

Полное восстановление нового безопасного конфайнмента над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС может занять от трех до четырех лет, заявил Тараканов.

Ранее киевский режим спланировал провокацию с ударом дроном по Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), чтобы обвинить в этом Россию перед началом Мюнхенской конференции по безопасности. МИД России подчеркивал, что эту провокацию Владимир Зеленский "привез в качестве запевальной истории для своего очередного клянченья помощи и денег".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал провокацией февральские заявления предводителя киевского режима Владимира Зеленского о якобы попадании российского дрона по Чернобыльской АЭС. Любые утверждения о причастности Москвы к таким ударам — провокация и подтасовка.