Роспотребнадзор развеял миф о клещах в новогодних елках

Зиму клещи проводят в спячке, забравшись в укромные места. Однако елки и сосны, которыми многие украшают дома к Новому году, в перечень таких мест не входят. Об этом рассказали в Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

Ведомство отреагировало на сообщения в интернете о том, что некоторые россияне, решившие обзавестись живой хвойной красавицей, обнаруживают неприятный сюрприз. Якобы когда елка или сосна, оказавшись в теплой квартире, отогревается, из хвои показываются проснувшиеся клещи.

Однако в ЦГОН Роспотребнадзора заверили: клещи зимуют в лесной подстилке, под опавшими листьями и в верхнем слое почвы, а на деревья даже летом не залезают. Изредка клещ может забраться в рыхлую кору старой ели у самой земли, но подобные деревья в качестве новогодних не продают.

Занести клеща с елкой маловероятно. Однако даже если какие-то насекомые и другие членистоногие попадут в дом с новогодним деревом, для человека они не опасны — этим представителям фауны не выжить в зимней квартире из-за неподходящей влажности и отсутствия пищи, отмечается на официальном сайте ЦГОН.

Что касается фото и видео с насекомыми, выбравшимися из принесенных в квартиру елок, изучивший изображения энтомолог Александр Каширский заявил, что это не клещи. Эксперт пояснил в комментарии "Ленте.ру", что в елях на самом деле скрывается тля — у нее шесть конечностей, а не восемь, как у клещей, а также направленные вперед усики.

