Жена рассказала о состоянии больного раком Дмитрия Поднозова: врачи делают все возможное

Актер Дмитрий Поднозов борется с раком. Болезнь изначально появилась в легких, но метастазы уже проникли в мозг. Ситуация настолько серьезна, что был объявлен сбор финансовой помощи артисту, который прославился в основном ролями отрицательных персонажей.

"Мы не сдаемся и стараемся делать все, что возможно — и настолько быстро, насколько возможно", — сообщил коллега Поднозова Сергей Жигунов.

Вышла на связь и супруга Поднозова Алиса Олейник. Она рассказала, как на данный момент обстоят дела у актера. По словам Олейник, шок после постановки диагноза прошел, и сейчас все силы брошены на борьбу с раком.

"Мы ждем, что нам скажут врачи. Дмитрий сейчас в клинике под наблюдением врачей, да. Просто была очень острая ситуация, и мы все очень испугались и начали очень активно действовать. Но сейчас нас успокаивают и говорят, что все делают все возможное", — поделилась актриса в беседе со "СтарХитом".

Представители театра "Особняк" в Санкт-Петербурге, где Поднозов является художественным руководителем, также дали комментарий. Они сообщили, что Дмитрию необходима финансовая помощь для операции и сложной дорогостоящей реабилитации.

Состояние Поднозова тяжелое. Но его близкие и коллеги надеются на лучшее. Они заверили, что сделают все возможное, чтобы победить страшное заболевание.