Силы ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА за три часа

23 декабря в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 17 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— десяти БПЛА над территорией Брянской области;

— четырех БПЛА над территорией Курской области.

По одному БПЛА сбито над территориями Белгородской, Калужской и Тульской областями.

При этом один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, получили ранения в результате террористических ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.