Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. После оформления всех документов новобранцы отправляются на учебные полигоны, где все максимально приближено к фронтовым условиям, а за плечами инструкторов боевой опыт. Одна из самых востребованных дисциплин - управление беспилотниками.

Боец с позывным "Ахат" совсем недавно научился так мастерски управлять дроном. Молодой человек уже был в зоне специально военной операции, добровольцем. После возвращения решил отучиться на оператора БПЛА, подписать контракт и вступить в ряды 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота.

"Работа ударными дронами сейчас внесет большой вклад на ход боевых действий. Постараюсь максимальный вклад внести, насколько смогу", - говорит он.

Джойстики дронов способны реагировать на малейшие движения пальцев, поэтому здесь, на полигоне Тихоокеанского флота, военнослужащие должны научится по-настоящему чувствовать свои летательные аппараты. Тренировки проводят ежедневно, ведь на поле боя вылеты придется совершать при любой погоде.

Сейчас беспилотник выполняет роль разведчика. Дрон следит за тем, как поражают цели и в случае чего корректирует работу минометов.

Операторы дронов находятся на постоянной связи с минометчиками. После стрельбы БПЛА с воздуха оценивают, насколько точно атакована цель, и передают координаты для дальнейших выстрелов.

А это уже совместная работа экипажа боевой машины пехоты с оператором БПЛА, который задает координаты для успешного поражения цели противника. Такое взаимодействие между подразделениями значительно повышает успех выполнения боевых задач, говорят военнослужащие. На полигоне регулярно проходят обучение и те, кто уже имеет боевой опыт и те, кто только подписал контракт с Министерством обороны.