Небензя: Действия США по отношению к Венесуэле – не разовая акция

Полноформатный вооружённый конфликт в Латинской Америке – это последнее, что нужно сегодня человечеству. Об этом на заседании Совбеза ООН, посвящённом эскалации отношений между США и Венесуэлой, заявил наш постпред Василий Небензя.

Он подчеркнул: Москва осуждает введение морской блокады против Каракаса и захват американскими военными нефтяных танкеров. Как отметил дипломат, это противоречит всем ключевым нормам международного права.

По словам Василия Небензи, в Вашингтоне решили "вынуть из нафталина практику оправдания агрессии и вмешательства в дела суверенного государства". Именно под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков США пытаются сменить неугодный режим президента Николаса Мадуро. Постпред отметил, с другими латиноамериканскими странами могут поступить так же.