Небензя: Действия США по отношению к Венесуэле – не разовая акция

Полноформатный вооружённый конфликт в Латинской Америке – это последнее, что нужно сегодня человечеству. Об этом на заседании Совбеза ООН, посвящённом эскалации отношений между США и Венесуэлой, заявил наш постпред Василий Небензя.
Он подчеркнул: Москва осуждает введение морской блокады против Каракаса и захват американскими военными нефтяных танкеров. Как отметил дипломат, это противоречит всем ключевым нормам международного права.
По словам Василия Небензи, в Вашингтоне решили "вынуть из нафталина практику оправдания агрессии и вмешательства в дела суверенного государства". Именно под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков США пытаются сменить неугодный режим президента Николаса Мадуро. Постпред отметил, с другими латиноамериканскими странами могут поступить так же.
"К сожалению, есть все основания полагать, что действия США по отношению к Венесуэле – не разовая акция. Эта разворачивающаяся интервенция может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств в соответствии с так называемой "поправкой Трампа" к "доктрине Монро", закрепленной в недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности США", - отметил Василий Небензя.