Кишечную палочку нашли в предновогодней икре

Роскачество провело проверку икры на отечественном рынке в преддверии Нового года.

В исследовании приняла участие продукция 21 компании. В икре пяти брендов выявили кишечную палочку и стафилококк: "Московский рыбокомбинат", "Русское Море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра".

В икре "Москва на волне" выявили превышение норм по количеству дрожжей, а в марке "Деликатеска" 3,2% соли, вместо 4-7% положенных.

Есть и хорошая новость - опасных паразитов в икре в ходе проверки не выявили.

"Во всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла и стафилококк, а также не обнаружены паразиты и их личинки", - сообщили в Роскачестве.