Сотрудники ДПС пострадали в результате взрыва на юге Москвы

Самодельная бомба взорвалась на Ясеневой улице на юге Москвы. Пострадали сотрудники ДПС, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным SHOT, есть жертвы – еще двое полицейских погибли. Очевидцы говорят, что за 15 минут до взрыва видели подозрительного мужчину в маске и капюшоне, который заглядывал в окна автомобилей. Сообщается, что злоумышленник бросил пакет в окно полицейской машины, после чего прогремел взрыв.

Также местные жители заметили и сняли на видео серый автомобиль, который кружил вокруг места происшествия до и после взрыва. Информация передана следствию.