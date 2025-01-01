ВС установил нарушение прав Лурье нижестоящими инстанциями

Верховный суд заявил о существенном нарушении нижестоящими судами прав покупательницы квартиры Ларисы Долиной.

В материале дела говорится, что суды полностью проигнорировали требование Гражданского кодекса о двусторонней реституции. Она подразумевает восстановление первоначального положения дел при признании сделки недействительной, передает ТАСС. То есть, если Долина получила назад свою квартиру, то покупательница Полина Лурье должна была получить назад свои деньги.

"Были существенно нарушены нормы материального права в отношении Лурье", – сказано в публикации.

В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка рассказала, что стала жертвой мошенников, согласившись на сделку и отдав деньги неизвестным. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд.

16 декабря Верховный суд России постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной, распорядившись, что квартира остается за Лурье. 25 декабря будет рассматриваться иск о принудительном выселении Долиной из квартиры.