Соседов плюнул в подругу Киркорова: "Это слушать нельзя!"

Певица Margo (настоящее имя Маргарита Овсянникова) прославилась в качестве участницы скандально известного реалити-шоу "Дом-2" еще несколько лет назад. Однако она оставила "стройку любви" и теперь позиционирует себя в качестве певицы.

В последнее время артистка выходит в свет с Филиппом Киркоровым, который, по слухам, получает кругленькие суммы за то, чтобы ввести Овсянникову в шоу-бизнес. Она даже побывала на дне рождения дочери артиста у него дома. Благодаря поп-королю девушка отметилась не только на самых престижных мероприятиях, но даже снялась в ряде телепрограмм.

А теперь стало известно, что Margo приняла участие в съемке легендарной новогодней передачи "Голубой огонек". Музыкальный критик Сергей Соседов обрушился на певицу с негодованием. По его мнению, творчество певицы не представляет никакого интереса для публики и не несет не только смысловой нагрузки, но и ценности. Соседов припомнил ей песню "Кукареку".

"Это слушать нельзя! Почему дают это в '"голубые огоньки"? Кто-то продвигает это безобразие. Кто-то кукарекает вместе с ней. Хорошим [артистам] нет места, а 'Кукареку' — есть! Она не просто так кукарекает, ей позволено кукарекать!" - приводит слова Соседова Teleprogramma.org.