"Наврала очень много про других людей": вот что стоит за новым выступлением Пугачевой

На днях Алла Пугачева представила клип на новую песню "Давай просто жить". У общественности мнение о композиции сложилось неоднозначное. Некоторые комментаторы в Сети и вовсе уверены, что Примадонне давно пора уйти на покой и перестать петь.

А вот продюсер Леонид Дзюник уверен, что артистка с особым умыслом выпустила новую песню. Якобы таким образом прославленная исполнительница попыталась исправить ту ошибку, которую будто бы совершила во время своего последнего интервью.

"Для Аллы очень важно, чтобы о ней говорили и помнили. После того злосчастного интервью, где она наврала очень много про других людей, эта песня — попытка как-то сгладить негатив, который пошел после ее интервью", - заявил Дзюник Teleprogramma.org.

Съемки нового трека Пугачевой прошли в Латвии. С Примадонной работала самая лучшая команда. Поэтому нет ничего удивительного, что в клипе она предстала лучшей версией себя. "И если искусственный интеллект создан для того, чтобы из 76-летней бабки сделать 35-летнюю женщину в этом видео, то он очень нужен и пусть развивается", - высказал мнение продюсер.

При этом он считает, что новая песня не станет хитом наравне с другими известными композициями Аллы Пугачевой. Тем не менее, отметил Дзюник, эта работа Примадонны отличается качеством и классом.

Напомним, несколько месяцев назад Алла Пугачева дала большое интервью, которое вышло хронометражем порядка трех часов. В этом разговоре артистка затронула несколько тем, пройдясь и по некоторым представителям отечественного шоу-бизнеса. Не забыла Примадонна упомянуть даже Филиппа Киркорова, за которого, по ее словам, вышла замуж только потому, что обещала его матери ему помочь.