Очевидцы заметили подозрительный автомобиль после взрыва в Москве

Два сотрудника ДПС погибли в результате взрыва на юге Москвы. По данным Следственного комитета, минувшей ночью полицейские увидели подозрительного человека около служебного автомобиля. Когда правоохранители подошли ближе, злоумышленник привел в действие взрывное устройство. От полученных ранений он скончался на месте. Сейчас на месте происшествия работают оперативники. Возбуждено уголовное дело.

Улица Елецкая оцеплена, проезда нет. На месте работают следователи-криминалисты, опрашивают свидетелей, изучают камеры видеонаблюдения. Саперы и кинологи обследуют каждый припаркованный автомобиль, проверяют багажники. Также осматривают все дворы и территорию соседнего парка.

Взрыв на улице Елецкой на юге Москвы прогремел в половине второго ночи. Громкий хлопок разбудил жителей окрестных домов. Судя по всему, злоумышленник успел прикрепить самодельное взрывное устройство к служебному автомобилю ДПС, припаркованному возле полицейского участка. Двое сотрудников полиции заметили подозрительного человека возле машины и направились к нему, чтобы задержать. Как только они подошли ближе, устройство было приведено в действие. От полученных ранений полицейские погибли. Также скончался находившийся рядом с ними человек - предварительно, сам подрывник.

Одному сотруднику ДПС было 24 года, другому - 25. Они были и коллегами, и друзьями. У одного остались супруга и девятимесячная дочь.

Возможно, действовала целая преступная группа. Уже после взрыва очевидцы заметили подозрительный серый автомобиль. ЧП произошло на юге столицы, на соседней улице в понедельник был убит генерал-лейтенант Фанил Сарваров, который возглавлял управление оперативной подготовки Генштаба России.