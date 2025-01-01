Совет Федерации подвел итоги работы за 2025 год

Итоги работы за уходящий год подводит Совет Федерации на завершающем заседании осенней сессии. Сенаторы рассмотрели сотни законопроектов в уходящем году. Основное внимание - развитию экономики, поддержке семей с детьми, пенсионеров, а также участников специальной военной операции и их близких.
И сегодня одобрены ещё около 40 инициатив. В том числе закон о штрафах за навязывание платных услуг потребителям, документ, который вводит самоограничение на участие в азартных играх. Кроме того, парламентарии утвердили инициативу о продлении сроков проведения эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования.
"Приоритетами в нашей законотворческой деятельности были, безусловно, задачи, поставленные вами, уважаемый Владимир Владимирович. Это и поддержка участников СВО, их родных близких, поддержка семей с детьми, демография, социальные законы, экономика, обороноспособности и безопасности и защита людей от технологических вызовов, с которыми они столкнулись. Отдельно отмечу возросшую законотворческую активность сенаторов. С каждым годом сенаторы всё больше и больше инициируют законы, продиктованные жизнью, направленные субъектами федерации", - отметила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.