Собянин рассказал о развитии московского метро

О знаковых событиях в развитии столичного метрополитена в уходящем году и о планах на ближайшее время рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Так, в сентябре открыли основной участок Троицкой линии протяжённостью 27 километров. Теперь начался второй этап строительства, в результате которого появятся шесть новых станций, а транспортная доступность улучшится для двух миллионов человек.

В следующем году запустят почти 9 километров Рублево-Архангельской линии от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева".