Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Мелиссы Каримовой

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 4-летней Мелиссы Каримовой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более трёх с половиной миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё свыше 13 миллионов рублей.

У девочки тяжёлое смертельное заболевание - нейробластома правого надпочечника. Мелисса перенесла несколько курсов химиотерапии, операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. И теперь, чтобы победить болезнь, необходимо срочно начать терапию специальным противорецидивным препаратом. Но стоит лекарство очень дорого.

Мы продолжаем помогать Мелиссе все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!