Путин поздравил Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с Днем рождения.

24 декабря Алиеву исполнилось 64 года. Российский лидер пожелал ему здоровья, благополучия и успехов.

Путин отметил, что Азербайджан под управлением Алиева добился успехов в социальной и экономической областях, укрепился на международной арене. Отношения между Москвой и Баку основываются на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые искренние поздравления по случаю Дня рождения <…> Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - говорится в поздравительной телеграмме.