Следком подтвердил гибель трех человек при взрыве на юге Москвы

Гибель трех человек в результате взрыва на юге Москвы подтвердили в Следственном комитете России. По данным СК, погибли двое сотрудников ДПС и находившееся рядом с ними подозрительное лицо.

Уточняется, что взрыв прогремел на Елецкой улице во время задержания полицейскими подозрительного лица. Ранее сообщалось со слов очевидцев, что злоумышленник бросил пакет в окно машины ДПС, самодельная бомба взорвалась.

За 15 минут до взрыва люди видели подозрительного мужчину в маске и капюшоне, который заглядывал в окна автомобилей. Кроме того, местные жители заметили и сняли на видео серый автомобиль, который кружил вокруг места происшествия до и после взрыва. Место происшествия оцеплено, работают эксперты.