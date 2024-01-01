Подмосковный Подольск остался без тепла -16: власти назвали это "снижением параметров"

Подмосковный Подольск провел самую холодную ночь с начала зимы без тепла. Из-за аварии на крупнейшей котельной города без отопления и горячей воды остались почти 60 тысяч жителей.

Проблемы на котельной возникли во вторник, 23 декабря, около 13:00. Отопление и горячая вода, как заявляли в аварийной службе, подавались по "сниженным параметрам". Сроки восстановления работы котельной неоднократно переносились, сообщили "ТВ Центру" местные жители. Они пожаловались, что к вечеру батареи практически полностью остыли.

К полуночи на котельной появился мэр города Григорий Артамонов. По его словам, причиной "временного снижения параметров теплоснабжения" стала подача "грязного" газа — с примесями влаги и механических частиц. Это повлияло "на устойчивость работы автоматики котлов". Мэр заверил, что котельная не останавливала полностью работу и для подачи ресурса были задействованы три котла.

Артамонов добавил, что к 3:00 котельная выйдет "на штатный режим" . Утром в среду стало известно, что работы были завершены только к семи утра.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы. Столбики термометров опустились до -16,4 градуса.

Это не первая крупная коммунальная авария в подмосковном Подольске за последние несколько лет. Ночью 4 января 2024 года из-за проблем на одной из котельных и прорыва теплотрассы без тепла в 25-градусный мороз остались около 20 тысяч жителей микрорайона Климовск. О проблемах на объекте стало известно только спустя почти сутки после аварии.

Позднее занимавший в тот момент пост вице-губернатора Московской области Евгений Хромушин заявил, что коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением в Подольске. СК возбудил дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Были задержаны замглавы администрации Подольска, начальник котельной, а также гендиректор Климовского патронного завода.