"Сейчас меня стошнит": Аврора Киба рассказала про первый поцелуй с Григорием Лепсом

В 2024 году Григорий Лепс представил публике свою новую возлюбленную. Артист появился на красной дорожке в сопровождении юной красавицы Авроры Кибы. Пара объявила, что готовится к свадьбе. Называли и дату торжества. "Поженимся летом", — говорил Григорий. Однако уже Новый год на носу, а грандиозного события так и не случилось.

Тем не менее, влюбленные продолжают вместе выходить в свет, демонстрируя полную идиллию. Кроме того, Аврора стала сниматься на телевидении, ее зовут на интервью самые известные блогеры. Например, Киба отметилась в программе Мариам Тилляевой. Она рассказала про первый поцелуй с Григорием Лепсом.

"Нам что, по пять лет, что мы будем это обсуждать? Как мне надо тебе его описать?" - засмущалась Аврора, попытавшись уйти от вопроса.

Тилляева подсказала: "Сочным". "Пусть будет сочным", - немедленно согласилась с ней Киба. "Вкусным", - пустилась в перечисления Мириам. "Маш, сейчас меня стошнит", - призналась юная невеста Григория Лепса.

В итоге собеседницы остановились на характеристике "лепсовидный". Кстати, в Сети пользователи неоднозначно относятся к отношениям Григория и Авроры. Многие попросту не верят в искренность пары, считая роман пиаром. По мнение интернет-комментаторов, обоим выгодно это внимание вокруг них и они стараются подогревать его всеми способами.