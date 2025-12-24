Публикация файлов Эпштейна вызвала хаос в США

В американском обществе растет недовольство. Хаос в США вызван публикацией материалов по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает: несмотря на громкие заголовки, подробности о скандальном образе жизни финансиста и свежие теории заговора, поэтапная публикация пока не удовлетворила никого. Демократы и даже некоторые республиканцы в Конгрессе заявили о нарушении администрацией Трампа Закона о прозрачности документов Эпштейна, который обязывает публиковать эти документы. Они указывают на задержки с раскрытием информации и значительные сокращения файлов.

Как сообщалось ранее, публикация файлов Эпштейна может затянуться еще на неделю. За текущую неделю предстоит просмотреть еще до 700 тысяч страниц материалов дела, отметили в Белом доме.