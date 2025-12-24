Полицейские задержали отца, устроившего скандал на утреннике в детском саду

Полицейские Челябинска задержали мужчину, который устроил скандал на детском утреннике.

Инцидент произошел в одном из детских садов города 22 декабря. Дед Мороз по очереди вручал малышам подарки, но когда очередь дошла до последнего мальчика, угощения закончились. Родительский комитет кинулся искать затерявшийся подарок.

"На самом утреннике его сыну не хватило подарка, родители попытались вручить его в группе, но отец оттолкнул одну из мам и начал орать", - рассказала 74.ru одна из мам.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрах, мужчина устроил скандал в раздевалке, размахивал руками и нецензурно выражался. По его словам, вера в Деда Мороза рухнула у него и его сына.

Агрессивного мужчину доставили в отдел полиции. Он признал вину, раскаялся и извинился за свое поведение. Полиция составила административный протокол по факту мелкого хулиганства.

РИА Новости уточняет, что подарки были закуплены на всех детей в группе, но во время перевозки один выпал из пакета в салон автомобиля. В детсаду количество подарков не пересчитали, в итоге выпавший подарок был вручен позже.