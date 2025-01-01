Путин обсудил с Володиным итоги работы Госдумы в 2025 году

Итоги работы Государственной Думы в уходящем году подвели в Кремле. Накануне поздно вечером Владимир Путин встретился со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Путин: Пожалуйста. Вячеслав Викторович, сессия закончилась. Я поздравляю и вас и всех депутатов Госдумы, хочу поблагодарить за совместную работу, она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной. Передайте пожалуйста слова благодарности всем депутатам Государственной думы.

Володин: У нас 70% законов, которые приняты - это законы, поддержанные всеми депутатами, независимо от фракционной принадлежности. Нас объединяет повестка президента, повестка страны, поэтому действительно вот этой профессиональной такой работы, скрупулёзной стало больше.