Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Оренбургской области

Украинские беспилотники атаковали предприятие в Оренбургской области. Дроны сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Минобороны России, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Как написал Солнцев в Telegram, предотвращена атака на промышленный объект. Глава региона отметил, что инфраструктура предприятия незначительно повреждена. Пострадавших в результате инцидента нет.

Еще один сбитый беспилотный летательный аппарат самолетного типа упал в населенном пункте. На месте работают все оперативные службы. Солнцев напомнил гражданам о запрете на фото- и видеофиксацию беспилотников и последствий их падения.