Высоцкая повисла на шее Борисова после слухов о разводе

В последнее время в Сети активно муссировались слухи о проблемах в семейной жизни известного актера Юрия Борисова. Якобы в отношениях с супругой Анной Шевчук артист переживает сложные времена. Более того, интернет-пользователи даже распространяли информацию о тайном разводе бывшего номинанта на "Оскар".

А теперь Юрия Борисова сняли в объятиях не менее известной актрисы Юлии Высоцкой. В Сети появилось видео, на котором супруга режиссера Андрея Кончаловского прижалась и обхватила за шею молодого коллегу. При этом Высоцкая широко улыбалась, позируя на камеры. Сам Юрий Борисов, впрочем, даже не обнял Юлию.

Вообще говорить о разводе актера явно преждевременно. Так, на премьере фильма "Буратино" Борисов появился в компании законной супруги и дочек. Семейство транслировало идиллию и гармонию. Если и были между супругами какие-то разногласия, то они их явно преодолели.