Родившая Муцениеце показала малышку: такое никто не ожидал увидеть

Недавно Агата Муцениеце родила третьего ребенка. У актрисы есть сын Тимофей и дочь Мия от первого мужа, актера Павла Прилучного. Однако это первенец для ее нынешнего супруга, аккордеониста-виртуоза Петра Дранги.

У пары появилась дочь. Агата рожала в одном из самых престижных госпиталей страны - Лапино. После рождения ребенка популярная актриса ушла в тень. И лишь сейчас стала выходить в свет и проявлять активность в социальных сетях.

Так, Муцениеце опубликовала на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию своей малышки. Однако речь идет не о новорожденной дочке, а о щенке, которого не так давно завело семейство. Агата души не чает в домашнем питомце и с завидной регулярностью показывает его общественности. В честь приближающегося Нового года актриса надела на собаку игрушечные оленьи рога.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В Сети комментаторы признались, что не ожидали такого увидеть. Многочисленные фанаты с нетерпением ждут, когда Агата и Петр представят обществу свою дочь. Отметим, что беременность довольно легко далась Муцениеце. Она много работала, путешествовала, посещала различные светские мероприятия, занималась обустройством дома и даже поддерживала своим присутствием Петра Дрангу на важных премьерах.