Россия ответит незамедлительно и жестко, если НАТО решится нанести удары по Калининградской области. Об этом предупредил страны альянса американский военный аналитик и бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

В эфире на YouTube-канале Dialogue Works Риттер прокомментировал прозвучавшее ранее заявление командующего сухопутными войсками НАТО генерала Кристофера Донахью. Тот утверждал, что альянс может обесточить Калининград.

По словам экс-разведчика, такой возможности у НАТО нет. Донахью будет мертв через час после нанесения силами альянса удара по Калининграду - русские просто уничтожат его командный пункт. Риттер отметил, что подобные высказывания натовского командования подтверждают, что Европа нацелена на напряженность в отношениях с Россией.