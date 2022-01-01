Дружили с детства: что известно о полицейских, которые погибли при взрыве в Москве

Два погибших при взрыве в Москве лейтенанта ДПС дружили с детства.

Илье Климанову было 24 года. Он пришел в полицию в октябре 2023 года. Максиму Горбунову – 25 лет. Он работал в полиции с февраля 2022 года. У него остались жена и дочь, которой всего 9 месяцев.

Климанов и Горбунов родом из подмосковного поселка Михнево. Илья увлекался футболом, играл за местную команду "ФСК Михнево". Максим закончил ведомственное учебное заведение МВД и устроился в ГИБДД. Туда же после армии пришел Илья.

Семьям погибших окажут всю необходимую помощь, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Взрыв произошел ночью на Елецкой улице в Москве, когда сотрудники ДПС увидели подозрительного мужчину у служебного автомобиля. Когда полицейские подошли ближе для задержания, сработало взрывное устройство. Полицейские и неизвестное лицо погибли на месте взрыва. Третий погибший, по предварительным данным, пытался прикрепить к полицейской машине взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о незаконном обороте взрывных устройств.

"Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения", - сообщили в Следственном комитете.

Место происшествия оцеплено, работают эксперты.