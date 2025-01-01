В США выросла безработица среди Санта-Клаусов

Американские Санта-Клаусы остаются без работы. Число предложений работы новогодним волшебником на торгово-развлекательных площадках в США снизилось в 2025 году на 35%.

По данным аналитической компании Revelio Labs, главные причины сокращения числа объявлений о работе Санта-Клаусом - массовый отказ от традиционного шоппинга в торговых центрах и на ярмарках в пользу онлайн-покупок. Кроме того, отмечается сокращение бюджета розничных магазинов.

Вдобавок наниматели ужесточили требования к кандидатам. В частности, требуют наличия у Санты натуральной бороды: доля таких вакансий резко возросла до 69,5%. Санта-Клаусы с натуральной растительностью на лице по статистике получают на 9 долларов в час больше, чем владельцы искусственных бород, передает РИА Новости.