Волочкова вернулась в рехаб, где борются с алкоголизмом: "Мне не стыдно"

Недавно Анастасия Волочкова стала участницей реалити-шоу "Звезды под капельницей". Программа призвана помочь знаменитостям, у которых разные зависимости. Команда известного нарколога Василия Шурова взялась за спасение таких представителей отечественного шоу-бизнеса как Маша Малиновская, Рома Желудь, Никита Джигурда и других.

Однако балерина уверена, что у нее нет проблем с зависимостями, и покинула шоу буквально после первого же выпуска. А теперь стало известно, что Анастасия вернулась в рехаб. В финальной серии передачи артистка появилась на шоу, чтобы узнать, каких успехов добились остальные участники за последние недели.

"Мне не стыдно и абсолютно все равно, что обо мне подумают люди. Кто эти люди? У нас полстраны пьет паленую самогонку, а Волочкова с бокалом дорогого вина и свежей клубникой — алкоголик! Мне не нужны капельницы. В личной жизни я имею право делать все, что хочу. Человек, который каждый день по три часа стоит на пуантах в зале, алкоголиком быть не может", - отрезала Волочкова.

Анастасия встретилась лицом к лицу со своим обидчиком, блогером Габаром. "Когда ты сказал мне: "Уходи из проекта", ты наступил мне на самое больное — на мою душу", - обратилась к нему артистка.

Тем не менее, балерина сумела простить своего недруга. Она допустила, что может больше никогда не встретиться с оппонентом, поэтому не видит смысла копить обиды, передает Starhit.