Зеленский раскрыл детали плана по Украине, который Киев обсуждает с США

Россия должна вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. ВСУ при этом из Донбасса не выходят. Это только один из пунктов плана по Украине, который, по утверждению Владимира Зеленского, Киев обсуждает с Вашингтоном.

Всего в мирном плане Зеленского 20 пунктов. В частности, проект предполагает безъядерный статус Украины – видимо, единственный пункт, не вызывающий споров. Проект не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими. Точное время выборов, которые якобы проведет Украина, не называется. Также в проекте не говорится об обязательстве Украины не вступать в НАТО – зато есть пункт о гарантиях безопасности по типу статьи 5 устава НАТО от альянса и стран Европы, передает РИА Новости.

План предполагает создание фондов для восстановления Украины на 800 миллиардов долларов. Зеленский признал, что компромисса по ЗАЭС пока нет. США предлагают трехстороннее управление станцией Украиной, США и Россией, а Киев Россию из этого списка исключает.