Названы дата и место похорон актера Анатолия Лобоцкого

В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского сообщили, когда и где состоятся похороны известного актера Анатолия Лобоцкого. Отметим, что служению этому театру артист посвятил четыре десятка лет.

Так, стало известно, что Анатолия Лобоцкого похоронят на Троекуровском кладбище завтра, 25 декабря. Перед этим состоится церемония прощания. Однако гражданская панихида пройдет в закрытом для съемочных групп формате, передает ТАСС. Таково желание семьи актера, подчеркнули в театре.

Напомним, Анатолий Лобоцкий умер 20 декабря. Ему было 66 лет. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь. Еще в начале прошлого года актеру удалили часть легкого из-за периферического рака, но недуг поразил и другие органы.

Он известен ролью переводчика и журналиста Андрэ в фильме Владимира Меньшова "Зависть богов". В последние годы артист сыграл много ролей в сериалах, среди которых "Следователь Тихонов", "Мата Хари" и "Художник". Несмотря на тяжелую болезнь, Анатолий Лобоцкий продолжал работать. В ближайшее время должны выйти два новых фильма с его участием — "Чудо-доктор" и "Ночные кошки".