Собянин сообщил об открытии 12 зданий поликлиник после реконструкции

В столице в преддверии новогодних праздников открыли 12 зданий обновлённых поликлиник. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, все учреждения модернизировали в соответствии с новым московским стандартом.

Обновили фасады, заменили инженерные коммуникации, изменили планировку внутренних пространств. Поликлиники оснастили новейшим оборудованием, позволяющим оказывать современную и квалифицированную медицинскую помощь.

Для комфорта пациентов создали просторные зоны ожидания и понятную систему навигации. Для детей сделали игровые зоны. Благоустроили и озеленили прилегающие территории.

По словам мэра, за 5 лет в Москве реконструировали и построили свыше 340 зданий детских и взрослых поликлиник.