Служба доставки отреагировала на скандал с детьми в термосумках

Курьеры на электровелосипедах везут не заказы, а детей. В тех самых термосумках, предназначенных для доставки готовой еды и продуктов. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как к велопарковке у торгового центра в Люберцах подъезжает курьер и достаёт из термокороба ребёнка примерно двух – трёх лет. Такой же трюк через минуту проделывает и его коллега. Видео быстро разлетелось по сети, и находчивых доставщиков вскоре пригласили в кабинет следователя.

Это не шалость, а прямая угроза жизни, говорят полицейские. Даже если маршрут составил не более 100 метров. Сумка может не выдержать массы ребёнка, а на скорости он может выпасть. На первый раз на доставщиков составили административные протоколы и провели разъяснительную беседу. Ведь они перевозили своих детей, и поездка завершилась успешно. Однако по закону полицейские могли принять более жесткие меры

Коллеги курьеров удивляются, как в сумке вообще нашлось место для маленьких детей. Но поступок нарушителей не оправдывают. Моментально отреагировали и в службе доставки. До конца проверки, устроившие переполох курьеры отстранены от работы:

"Мы проверяем информацию и разбираемся в ситуации. Термокороба предназначены только для доставки готовой еды и продуктов. Использование их не по назначению недопустимо и противоречит стандартам сервиса и требованиям безопасности... Им будет ограничен доступ к заказам, и они не смогут больше выполнять доставки в сервисе".

Их пример - другим наука. Курьерам ещё раз напомнили о правилах безопасности для себя, и для окружающих. А правоохранители обещают проверки.