Россиян успокоили из-за "клещей" в новогодних елках: если у них 6 ног – не страшно

Принесла не только радость, но и нежданных гостей. Москвичи боятся покупать живые елки после обнаружения клещей на некоторых из деревьев. Действительно ли можно принести в квартиру паразита, уснувшего в ветках хвои? Или дело совсем в другом?

Купили елку к Новому году, а в подарок получили клещей. В сети настоящий переполох. Пользователи интернета делятся кадрами необычных находок.

Началось все с ролика, где женщина, купила новогоднее дерево и обнаружила на нём десятки шевелящихся точек. Теперь люди опасаются принести в дом вместе с праздником переносчиков, например, энцефалита. Эксперты же заявляют - переживать не стоит.

"На зиму иксодовые клещи, та самая группа кровососущих клещей наших, закапываются в верхний слой лесной подстилки, где и зимуют. В крайнем случае залезают в какие-нибудь трещины коры крупных, старых пней. Если тот, кто упал у вас дома с елки, имеет 6 ног, а не 8, бояться его точно не стоит", - рассказал Вадим Марьинский, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии.

Ежегодно в московские квартиры отправляются тысячи новогодних красавиц. Большинство — из проверенных лесных хозяйств, именно они считаются абсолютно безопасными.

"Уходы механизированные, ручные, подкормки, обработка гербицидами, и потом, когда они достигнут метрового роста, мы начинаем формировать крону. Для того, что они были более пушистыми", - рассказала Галина Хренова, ведущий инженер отдела питомнического хозяйства.

Новогодние ели — это, как правило, молодые деревья с достаточно гладкой корой. Их рубят и вывозят из леса в мороз, когда все живые организмы уже в спячке. Тем более, клещи. Даже несмотря на теплую зиму, переносчикам энцефалита на зеленых ветках делать нечего.

"Могу заверить, что это не клещи, это клопы. Потому что клещи сейчас вообще спят, они в подстилке все, а это, возможно, были приобретены ели из более теплых регионов и на стволиках сохранились клопы", - пояснил Денис Белов, ведущий инженер, лесопатолог.

Эксперты говорят: шанс занести клеща домой вместе с елью в зимний период практически равен нулю. Если вдруг какие-то насекомые и попали в квартиру, для человека они не опасны. Этим представителям фауны не выжить в отапливаемом помещении из-за неподходящей влажности и отсутствия пищи.

Избежать встречи с нежеланным гостем поможет ряд простых правил. После покупки ель нужно подержать в холодном помещении, например, на балконе, а перед установкой хорошенько его встряхнуть. И главное - покупать королеву новогодней ночи стоит только на официальных елочных базарах или в питомниках.