В Третьяковке художников-авангардистов определили по архетипам

В Третьяковке - большой психологический эксперимент. Слабонервным смотреть... рекомендуется! Впервые в Москве художников-авангардистов определили по архетипам. Имена - самые громкие: Малевич и Лентулов, Гончарова и Ларионов, Машков и Кандинский. Их психологические портреты - самые разные: Шут, Дитя, Маг, Искатель. За основу смелого проекта кураторы взяли идею психологической теории архетипов последовательницы Юнга - Кэрол Пирсон.

"Я могу сказать, что идея этого проекта пришла ко мне в час ночи! Я прямо записала, что Родченко - Воин, Кандинский - Мудрец. То есть какие-то для меня были самые очевидные пары", - рассказала Ирина Кочергина, куратор выставки, старший научный сотрудник отдела живописи I половины XX века ГТГ.

Кроме очевидного есть и невероятное. 120 работ - это несметные сокровища самой Третьяковской галереи плюс участие лучших музейных и частных собраний страны. Здесь можно увидеть нежнейшего Шагала - в архетипах "Опекуны". Эти ландыши художник заметил в день рождения своей дочери Иды и принес такие же любимой жене. А это потрясающая Розанова. Амазонка авангарда, оказывается, с таким трепетом писала на холсте... маленькие женские радости.

"Женская шкатулка. Что здесь находится? Помада, наперстки, ножницы, нитки, вот эти кружева. Собственно, "Опекун" переводится по-другому - "хранитель". Хранитель домашнего очага, дома, семьи. Интересна тоже замочная скважина - без ключика", - рассказала Татьяна Юденкова, заместитель генерального директора ГТГ по научной работе.

Через эту скважину можно заглянуть во внутренний мир авангардистов. Про них написаны тысячи статей, книг, сняты сотни фильмов. Но только здесь и сейчас можно понять, почему Машкова отнесли к архетипу "Бунтарей". В начале пути он был неистовый.

"Критика писала, что он пишет натурщиц, вымазав их вареньем или зеленкой. Или вообще критики говорили: "Я вышел не с выставки, я вышел из сумасшедшего дома". Понимаете? Эта активность подчеркнута здесь темным фоном", - отметила Ирина Вакар, главный научный сотрудник отдела живописи I половины XX века ГТГ.

Многие работы столичная публика увидит впервые. И все они вписаны в особое личное пространство. Архетип "Творец" - это солнечная Гончарова, "Правитель" - великолепные Малевич и Филонов, "Дитя " - трогательный Ларионов. Впрочем, на ярлыках здесь никто не настаивает.

"Это есть повод поразмышлять, подумать, подискутировать, не согласиться с кураторским подходом. А в несогласии, что называется, блуждает наша мысль", - говорит Татьяна Юденкова.

А еще благодаря яркому интерактиву здесь можно узнать свой собственный архетип. Улыбнуться, возможно, поворчать и не согласиться. Это ведь так по-нашему. По авангардистски.