Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее наша армия взяла под контроль Андреевку в той же Запорожской области. Освобождение началось с мощной артподготовки. Отмечается, что Андреевка растянулась на пять километров вдоль восточного берега реки Гайчур. С освобождением этого населенного пункта занят важный район обороны противника площадью более девяти квадратных километров.

23 декабря ВС России нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по объектам ВПК и энергетики Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Отметим, что россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. После оформления всех документов новобранцы отправляются на учебные полигоны, где все максимально приближено к фронтовым условиям, а за плечами инструкторов боевой опыт.