Мобилизацию на Украине не отменят даже в случае достижения соглашения по урегулированию. Ее можно трансформировать или не проводить, а можно проводить частично, а также частично демобилизовывать людей, заявил Владимир Зеленский.

Заявление прозвучало на фоне нехватки личного состава в ВСУ, с которой столкнулся киевский режим. Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан вызывают протесты. Мужчины призывного возраста на Украине нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу, передает РИА Новости.

Ранее даже в Верховной раде Украины признали, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. Как заявил уполномоченный по правам человека украинского парламента, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами.