Путин поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым

Двустороннее взаимодействие Москвы и Баку обсудили сегодня по телефону Владимир Путин и Ильхам Алиев. Лидеры подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзнических отношений и условились о продолжении личных контактов.

Глава нашего государства поздравил коллегу с днем рождения. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор носил теплый и дружеский характер. К нему присоединилась первый вице-президент Азербайджана - супруга лидера республики Мехрибан Алиева.

Собеседники адресовали друг другу добрые пожелания в преддверии нового года.