В Кремле изучают полученную от Дмитриева информацию по переговорам с США

Позиция Кремля по урегулированию конфликта будет сформулирована на основе информации, которую предоставил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эти данные сейчас изучаются, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Дмитриев уже имел возможность доложить Владимиру Путину во всех нюансах об итогах своей поездки в США. На основе информации, которая была получена главой государства, Москва сформулирует свою дальнейшую позицию.

Песков добавил, что контакты с представителями США по установленным каналам продолжатся в самое ближайшее время. При этом комментировать доставленную Дмитриевым информацию Кремль не будет - вести переговоры через СМИ нецелесообразно, приводит слова пресс-секретаря РИА Новости.