Лариса Долина скрывает это ото всех: вот что делает каждую ночь

Лариса Долина попала в грандиозный скандал после того, как под воздействием мошенников продала шикарную квартиру в центре Москвы. Артистка думала, что помогает поймать опасных преступников, и была уверена, что после завершения операции ей вернут жилье.

Когда же Лариса Александровна осознала, что ее обманули, она отказалась выезжать из квартиры. Из-за этого пострадала покупательница Полина Лурье, ведь сделка оказалась вполне настоящей. Девушка законно приобрела недвижимость, но в итоге осталась и без денег, и без жилья.

Когда о случившемся узнали люди, мало кто поддержал артистку. Народ требовал, чтобы певица отдала деньги покупательнице или освободила квартиру. Дошло до того, что Ларису Александровну начали "отменять" - ее выступления стали игнорировать, на мероприятия перестали звать. В Сети исполнительницу травили и высмеивали.

Дальше - больше. 16 декабря Верховный суд поставил точку в "квартирном деле" Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена. Певица должна освободить проданную квартиру, ведь теперь недвижимость принадлежит Лурье.

Скандал больно ударил по репутации Ларисы Долиной. Несмотря на то, что певица тщательно скрывает это, в близком окружении говорят, что она страшно беспокоится и не находит себе места. "Лариса Александровна безумно переживает. Насколько я знаю, она плачет каждую ночь", - сообщил продюсер Сергей Дворцов aif.ru.