Бразилия предложила себя в качестве туристического хаба для россиян

Бразилия может стать хабом для российских туристов. Об этом заявил посол латиноамериканской страны в России Сержио Родригес дос Сантос .

Дипломат сообщил, что сейчас на межправительственном уровне обсуждается вопрос запуска прямых рейсов. Дос Сантос отметил, что такие рейсы можно было бы использовать не только для доставки пассажиров из России в Бразилию, но и для их транзита в другие государства континента через Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.

Посол также прокомментировал сообщения западных СМИ о намерениях некоторых стран выйти из БРИКС. Дипломат подчеркнул, что ни одно из государств объединения не заявляло о таких планах. Напротив, есть длинный список государств, желающих присоединиться к БРИКС, передает ТАСС.