Мастер-классы в поддержку бойцов СВО организуют в двух парках на западе Москвы

На мастер-классах на двух площадках проекта "Зима в Москве" на западе столицы горожан учат изготавливать вещи для бойцов специальной военной операции, сообщила пресс-служба префектуры Западного административного округа.

"На двух площадках проекта "Зима в Москве" в Западном административном округе детей и взрослых на мастер-классах учат изготавливать полезные вещи для бойцов СВО. Кроме того, здесь работают пункты сбора гуманитарной помощи. В детском парке "Фили" на ул. Большая Филевская (д. 9) гостей учат делать индивидуальные средства защиты бойцов – нашлемники, а в парке "Никулино" на проспекте Вернадского (д. 100а) юные москвичи пишут письма с пожеланиями и складывают их в виде фронтовых треугольников", – говорится в сообщении.

26 декабря в 15:00 мастер-класс проведут общественные советники района Филевский Парк. С начала СВО они сотрудничают с одной из штурмовых бригад – плетут нашлемники для воинов, накидки "Леший" для снайперов, а также отправляют на фронт гуманитарную помощь. Принять участие в занятии могут все желающие. Для этого достаточно подойти в указанное время к павильону "Мастерская Деда Мороза".

Мастер-классы общественных советников района продолжатся и после Нового года. Они пройдут 16 и 30 января, начало в 14:00. Все, кто освоит изготовление нашлемников на мастер-классах, смогут присоединиться к волонтерам, которые давно занимаются этой работой.

Также мастер-классы для детей проводятся в мастерских Деда Мороза парков "Фили" и "Никулино" – ребята могут научиться делать объемные открытки и складывать письма-треугольники. В детском парке "Фили" ближайшие занятия состоятся 10 января в 11:00, 11 января в 12:00, 17 января в 13:00 и 18 января в 11:00.

В парке "Никулино" мастер-классы будут проходить весь январь по субботам и воскресеньям, начало в 16:00. В обоих парках продолжают работу пункты сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Их разместили в павильонах "Мастерская Деда Мороза" рядом с катками. Пункты работают по пятницам, субботам и воскресеньям: в детском парке "Фили" – с 10:00 до 20:00, в парке "Никулино" – с 16:00 до 18:00.