Любовь Успенская вышла на сцену после операции и взвыла от боли

Еще осенью Любовь Успенская сломала руку. Популярная исполнительница даже была вынуждена отменить все свои ближайшие выступления. Ситуация оказалась настолько тяжелой, что артистке пришлось вставлять в руку специальные пластины.

Впрочем, долго на больничном королева шансона не сидела. Вскоре после хирургического вмешательства Любовь Успенская снова начала выступать. Однако лишь сейчас известная исполнительница призналась, что, когда вышла на сцену, буквально взвыла от боли, но постаралась это не демонстрировать.

"Я после операции вышла на сцену, думаю: "Боже, как я буду петь? У меня же так болит. А если я упаду или, не дай бог, споткнусь? Или ,не дай бог, что-то случится?". Я выхожу на сцену, и куда это все девается? Эти ужасы, страхи. Все пропадает. И я пою так, как я не пела здоровой. Это такой кайф — быть певцом, артистом. Музыка, она так лечит", - заявила Любовь Успенская.

После этого случая она решила, что самое главное, что есть голос, чтобы петь, а "остальное поправится", передает Пятый канал.